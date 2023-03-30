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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتخليد ذكرى الرموز بسيناء .. مسابقة في حفظ القرآن الكريم

مسابقة في حفظ القرآن
مسابقة في حفظ القرآن الكريم بالعريش

في تقليد جديد بين عائلات وقبائل،  محافظة شمال سيناء  ..أعلنت  إحدى عائلات مدينة العريش   ، إطلاق مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم   خلال شهر رمضان المبارك،  باسم الراحل الدكتور منير محمود عطية الشوربجي، الذي رحل عن عالمنا مطلع الشهر الجاري، تقديرا للدور الحيوي خلال مسيرته في خدمة المجتمع السيناوي.


نظمت عائلة الشوربجي بشمال سيناء المسابقة الأولى لحفظ القرآن الكريم باسم الراحل الدكتور  منير محمود عطيه  الشوربحي   احد رموز محافظة شمال سيناء، وصاحب السيرة العطرة في  الحياة السياسة والاجتماعية وأعمال الخير بشمال سيناء.


٧ رمضان : 

وقال أشرف الشوربجي المسئول الإعلامي والمنسق للمسابقة ، أن المسابقة هي الأولى من نوعها، أن  المسابقة بدأت   يوم ٧ رمضان وتمتد ليوم غد  ٨ رمضان ١٤٤٤ هـ، م و تنقسم لخمس مستويات بداية من جزء حتى القرآن الكريم كاملًا.


سيتم تكريم الفائزين في المسابقة يوم الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هـ في إفطار جماعي كبير تنظمه العائلة في قاعة لانا بمدينة العريش شمال سيناء. 

يذكر أن الدكتور منير الشوربجي توفى مطلع الشهر الجاري عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع جنازته من مسجد أبوبكر الصديق بالعريش بعد صلاة الجمعة إلى مقابر الأسرة، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقيادات الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء عائلات العريش وعدد غفير من المواطنين.
 

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