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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. التفاصيل الكاملة للقصف الإسرائيلي على دمشق

أرشيفية
أرشيفية

أطلقت إسرائيل عدداً من الصواريخ، فجر اليوم الخميس، من هضبة الجولان السورية مستهدفةً محيط العاصمة دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة أنباء سوريا "سانا" عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها، حيث استهدف الهجوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتعرّض جنديان سوريان للإصابة بجروح.

وتشن قوات الاحتلال منذ عدة سنوات هجمات على الأراضي السورية، مبررة استهدافها لها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

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ضربة أمريكية

يأتي ذلك بعد أيام من الضربة الجوية الأمريكية لمواقع مرتبطة بإيران في سوريا بعد اعتداء المسيرة الأخير.

وقال  الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "قواتنا شنت هجومها ردا على الهجمات الماضية والتهديدات بشن هجمات بالمستقبل"، مضيفًا أن "الضربات الأمريكية استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري للقيادة وتخزين الذخائر"، مشددًا على أن "هجماتنا حرصت على عدم وقوع إصابات بين المدنيين".

وتابع: "ضرباتنا جاءت لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة".

واختتم بالقول: "سيتم توفير معلومات إضافية في ملحق سري للكونجرس".

رد سريع

أفاد متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم السبت، بأن الهجمات على القواعد المرتبطة بإيران في سوريا ستستدعي ردا سريعا، بعد تقارير عن مقتل 19 شخصا في واحدة من أدمى المواجهات بين الولايات المتحدة والقوات المتحالفة مع طهران منذ سنوات.

ونقلت وكالة "نور نيوز" شبه الرسمية عن المتحدث كيفان خسروي قوله إن أي "ذريعة" لمهاجمة القواعد التي تم إنشاؤها بناء على "طلب الحكومة السورية للتصدي للإرهاب" وعناصر تنظيم داعش في البلاد "ستقابل برد مضاد فورا".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بأن عدد قتلى الضربات الجوية الأمريكية على منشآت لجماعات متحالفة مع إيران في شرق سوريا ارتفع إلى 19.

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ونفذت الولايات المتحدة الضربات في شرق سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة، يوم الخميس، أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر وخمسة جنود، وقالت واشنطن إن الهجوم إيراني الأصل.

وأشار المرصد، إلى أن الضربات الانتقامية، التي شنتها الولايات المتحدة على ما وصفتها بأنها منشآت في سوريا تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني، أسفرت عن مقتل 19 شخصا في المجمل.

ووفق المرصد فإن الغارات الجوية أودت بحياة ثلاثة من القوات السورية و11 مقاتلا سوريا من الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة وخمسة مقاتلين غير سوريين موالين للحكومة، بحسب وكالة رويترز.

واشنطن داعش سوريا إسرائيل الولايات المتحدة دمشق الجولان

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