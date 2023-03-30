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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 5 قرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وقرى، ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المتوسط.

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وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء وهي: صندلا وتوابعها بمركز كفر الشيخ، والنوايجة وتوابعها بمركز دسوق، الناصرية وتوابعها بمركز الرياض والسحايت وتوابعها بمركز الحامول، والقنال وتوابعها بمركز مطوبس.

وتجرى أعمال الصيانة في شبكات الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

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