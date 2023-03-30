بدون خسائر بشرية.. إخماد حريق بشقة سكنية في الغربية

نجحت قوات الحماية المدنية في الغربية اليوم في إخماد حريق هائل في شقة سكنية بقرية صناديد بمدينة طنطا إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء.

السيطرة على حريق شقة سكنية في طنطا

كما خصصت الحماية المدنية نحو 2 سيارة مطافىء وفريق إنقاذ بري مدعومين بسلم هيدروليكيوفور وصول العربات تم فرد السلم للوصول إلى الشقة وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية مجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيف، وكانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المذكور.

كما تسبب الحريق في حالة من التكدس المروري بالمنطقة في ظل توقف سيارتي الإطفاء بمحيط الحريق وفرض كردون أمني حرصًا على حياة المارة، ولم يسفر الحريق عن إصابات وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحادث لمعرفه أسبابه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.