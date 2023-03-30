محكمة روسية تعلن بدء أولي جلسات استماع للصحفي الأمريكي المتهم بالتجسس

أعلنت محكمة روسية اليوم الخميس بدء جلسة استماع مغلقة لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية المتهم بالتجسس.

وقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المراسل الصحفي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكتارينبورج، إيفان جيرشكوفيتش، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح واشنطن.

ويواجه مراسل وول ستريت جورنال اتهامات حول قيامه بجمع معلومات سرية حول إحدى شركات صناعات الدفاع الروسية بناء على تعليمات من الولايات المتحدة.

ومن جانبها عبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ،اليوم الخميس، عن قلقها البالغ بسبب توقيف مراسلها في روسيا واعتقاله.