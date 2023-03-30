نيللي كريم: موافقة على دخول أبنائي الفن والمهنة مش مهرجانات وريد كاربت فقط

أكدت النجمة نيللي كريم، عدم رفضها انضمام أولادها للعمل في المجال الفني، مشددة على أنها لا ترفض أن يكون أبناؤها مشاركين في المجال الفني ولا يجب أن نفرض عليهم أراءنا، إلا أن لابد أن يكونوا محبين للفن ومقتنعين به.

وأوضحت "كريم"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مهنة الفن صعبة جدًا وبها الكثير من المعاناة، متابعة: "الفن مش مهرجان وريد كاربت فقط.. حقيقية المهنة ليست وردية كما يرى البعض".

وأشارت إلى أن الفنانيين دائمًا يعيشون معاناة في التصوير والاستعداد قبل التصوير، كما أن الفن هو مهنة الانتظار، حيث إن رد فعل الجمهور في السينما يكون بعد فترة طويلة، ولذلك دائمًا ما يكون الفنان تحت ضغط من أجل النجاح.