الجميع يجتهد.. نيللي كريم: مسلسلات رمضان مش منافسة كاس عالم.. فيديو

علقت الفنانة نيللي كريم، على الحالة التي تصدرها السوشيال ميديا بخصوص المنافسة بين أبطال مسلسلات رمضان 2023، قائلة: مسلسلات رمضان ليست كأس عالم، والجميع يجتهد في العمل الخاص به.

وأوضحت "كريم"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العمل في الموسم الرمضاني يمثل معاناة كبيرة جدًا على الفنانين وطاقم العمل كامل، حيث إنهم يعانون من الكثير من الصعوبات، مؤكدة أن لا يوجد وقت للراحة في موسم رمضان.

ونوهت بأن السوشيال ميديا دائمًا ما تخلق وتريد روح المنافسة، ويسبقون بالحديث عن مسلسلات رمضان، كما أن أغلب المنشورات ما تكون غير جيدة، متابعة: "الفن مش حرب".