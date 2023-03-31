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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط معظم الأهداف..

سوريا .. أول رد من الجيش على العدوان الإسرائيلي

سوريا - علم
سوريا - علم

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تمكنت من التصدي للعدو أن الإسرائيلي علي دمشق حيث أسقطت معظم الأهداف إسرائيلية المعادية.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت منذ قليل بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق ومحيطها.

وكانت  إسرائيل أطلقت عدداً من الصواريخ، فجر  الخميس، من هضبة الجولان السورية مستهدفةً محيط العاصمة دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة أنباء سوريا "سانا" عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها، حيث استهدف الهجوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتعرّض جنديان سوريان للإصابة بجروح.

وتشن قوات الاحتلال منذ عدة سنوات هجمات على الأراضي السورية، مبررة استهدافها لها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

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