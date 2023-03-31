عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة دينية ومسابقات رياضية طوال شهر رمضان المبارك بمراكز شباب دمياط

انشطه دينيه
انشطه دينيه

نظم مركز شباب كفر الغاب التابع لإدارة فرع كفر البطيخ ، بمحافظة دمياط، ندوة عن شهر رمضان الكريم بمقر المركز، كما نفذ مركز شباب الوسطاني التابع لإدارة فرع كفر سعد فعاليات المسابقة الرمضانية فى الشطرنج، حيث أقيمت خمس مباريات وسط منافسة قوية وحضور كبير لمتابعة المباريات.

على صعيد آخر استكملت الدورة الرمضانية النهارية بمركز شباب شرباص التابع لإدارة فرع فارسكور وذلك بالملعب السباعي بين فريقي وش البلد وفريق شباب المستقبل وكانت النتيجة 4/1 لصالح وش البلد، كما استكملت فعاليات الدورة الرمضانية لليوم السادس علي التوالي بمركز شباب كفر المنازلة المطور التابع لإدارة فرع ميت أبو غالب.

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة ضمن خطة أنشطة مراكز الشباب للعام المالي 2022/2023، بهدف غرس القيم وحب الرياضة وتنميه العقل لدى الشباب تحت شعار العقل السليم فى الجسم السليم، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ورفع الوعي الثقافي والديني لدى الأعضاء.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

تزايد الكلاب الضالة يفزع سكان المجاورة 15 في دمياط الجديدة

دمياط الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدورة الرمضانية دمياط الجديدة محافظة دمياط الوعي الثقافي فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

استقبال 7 سفن.. انتظام حركة الملاحة بـ ميناء دمياط

منطقة دمياط الأزهرية تحتفي بالذكرى الـ1083 على تأسيس الجامع الأزهر

ترشيحاتنا

سبب التمويل العسكري لأوكرانيا .. معاناة شركات السيارات مستمرة

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة قتل الحيوانات المستأنسة بقانون العقوبات

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

وجه جديد |الزمالك يعلن ملامح المدير الفني القادم للفريق

الزمالك يكشف عن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد وأعضاء لجنة الاختيار

مها أبوبكر: الحوار الوطني خطوة مهمة على الطريق الصحيح..وأعمل على ثلاثة ملفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صلاة التراويح..أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا

ماذا تفعل القهوة إذا تناولتها بعد الفطار

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ