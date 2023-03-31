بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مي سليم

وظهرت مي بلوك كاجول بالون الاسود وتسريحة الشعر المموجه واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها، مما حاز إعجاب متابعيها.

ويذكر أنه قد انهارت الفنانة مي سليم، على الهواء خلال استضافتها ببرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة،المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، بسبب سؤال موجه إليها، ولكن لم تتم إذاعته حفاظاً علي خصوصيتها.

وقالت الفنانة مي سليم، إنّها رفضت الزواج بهداف النادي الأهلي لأنه أصغر منها 10 سنوات، موضحةً: "دي معلومةمحدش يعرفها خالص، شيخ العرافين عرف منين؟! إلا بقى لو أختي ميس بتسرب لك معلومات أو بترشيها".

وتابعت مي سليم، إنّها تريد أن تتزوج لأنها تشعر بالملل من الوحدة، موضحةً "والدي توفي في اليوم الأربعين من عمري،والموضوع كان مضايقني لأن ماما كانت لوحدها، عاشت دور الرجل والست كتير وزهقت من الدور ده كتير".