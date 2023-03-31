مفاجأة سارة بشأن كهربا قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

أكد الكابتن ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق، أن المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، لديه فكر مختلف، ولاعبي الأهلي الدوليين لدبهم روح عالية.



وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن لاعبي المنتخب، وعلى معلول و ديانج، قدموا أداء متميزا مع المنتخبات النابعة لهم.



ولفت إلى أن مباراة الأهلي و الهلال، ستكون قوي، ولاعبي الأهلي ليس أمامهم أى طريقة للتأهل غير الفوز على فريق الأهلي.

بعد اشتراكه بالمنتخب



وأشار إلى أن البدء بـ محمود كهربا، سيكون أفضل، لآن اللاعب فى حالة فنية عالية، وبعد اشتراكه بالمنتخب جعل كهربا فى ثقة عالية.



وأوضح أن محمود كهربا يقدم أداء مميزا، و الجميع يلاحظ هذا الأمر، وأن كهربا سيكون الأقرب إلى المشاركة من البداية فى مباراة الغد.

