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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناخ قطبي يضرب دولة عربية والسلطات تحذر المواطنين من مغادرة منازلهم

صدى البلد

توقع الخبير  العراقي في تقنيات الاستشعار عن بعد، الدكتور شاهين هرمزي، دخول العراق في مناخ شتوي قطبي حاد، يتسبب بخفض درجات الحرارة.

وقال هرمزي، بحسب وكالة شفق نيوز، إنه "خلال 48 الساعة القادمة، وخاصة يوم غد بعد الإفطار، سيدخل العراق مناخاً شتائياً قطبياً حاداً ستنخفض بسببه درجات الحرارة الى أدنى مستوى.
وأشار إلى أن "هذا الانخفاض سيكون الأقل من معدلاتها السنوية حوالي 12 درجة ولأول مرة منذ عشرات السنين، إذ لم يشهد العراقيون عودة الشتاء في مثل هذا التاريخ".

وأضاف هرمزي، أن "المنخفض القطبي سيستمر يومي الجمعة والسبت"، ناصحاً المزارعين بـ"عدم سقي المزروعات غداً حيث سيتحول المياه إلى صقيع ويؤذي الزرع بشكل كبير، وكذلك الذين يعانون من التهابات مزمنة من الخروج ليلاً".

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد توقع دخول موجة برد جديدة الى المدن العراقية بدءا من ليل الخميس، فيما توقع المتنبئ الجوي صادق عطية انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وهطول الثلوج في المناطق الجبلية مطلع شهر أبريل.

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