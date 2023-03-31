يبحث عن انتصار شرفي.. الزمالك يستضيف المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المريخ السوداني، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة اليوم بمثابة “تحصيل حاصل” للزمالك والمريخ السوداني، حيث ودع الفريقين البطولة رسميا قبل جولة من نهاية دور المجموعات، بينما صعد الترجي شباب بلوزداد عن المجموعة الرابعة.

ويبحث الزمالك عن انتصار شرفي على حساب المريخ في مباراة اليوم، للهروب من المركز الأخير.

ويقود المدرب أحمد عبد المقصود فريق الزمالك أمام المريخ في مباراة اليوم، بعد إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تدريب الفارس الأبيض، الأسبوع الماضي.

كان الزمالك استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف دون، ثم تعادل سلبيا مع المريخ السوداني في الجولة الثانية، وخسر أمام الترجي 2-0 في الجولة الثالثة.

وفي الجولة الرابعة، فاز الزمالك على الترجي 3-1، بينما خسر أمام شباب بلوزداد 2-0 في الجولة الماضية.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمود شبانة، محمد طارق، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، عمرو السيسي، سيف جعفر، سيد عبد الله "نيمار"، عبد الله محمد، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد بلحاج، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي، يوسف أسامة نبيه.

على الجانب الآخر، يأمل المريخ السوداني بقيادة مديره الفني البرازيلي هيرون ريكاردو في تحقيق انتصارا معنويا على الزمالك في القاهرة، ينهي به دور المجموعات في المركز الثالث.

وافتتح الزمالك مشواره في دور المجموعات بالهزيمة أمام الترجي بهدف دون رد، ثم تعادل مع الزمالك سلبيا في مع المريخ السوداني، وخسر من شباب بلوزداد بهدف نظيف.

وسقط المريخ أمام بلوزداد بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب أمام بلوزداد في الجولة الرابعة، ثم تعادل مع الترجي 1-1 في الجولة الماضية.

ترتيب المجموعة الرابعة:

1- الترجي: 10 نقاط

2- شباب بلوزداد: 9 نقاط

3- المريخ: 5 نقاط

4- الزمالك: 4 نقاط