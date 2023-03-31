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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط المتهمة بسرقة 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر

المتهمة
المتهمة

ضبط رجال أمن القاهرة إحدى السيدات لقيامها بسرقة 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر.

 

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه تاركاً أبوابها غير مغلقة "سهوا"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

المتهمة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه" ، تم إستهدافها وضبطها ، وبحوزتها حقيبة كبيرة بداخلها المبلغ.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت بأنها قامت بالإستيلاء على مفتاح السيارة وسرقة المبلغ المالى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر سرقة امن القاهرة مديرية امن القاهرة سقوط

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