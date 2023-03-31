برلماني: ذكرى العاشر من رمضان ستظل مصدر فخر لكل المصريين

قال مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، إنه تحل علينا هذه الأيام ذكرى العاشر من رمضان وهي ذكرى عزيزة على قلوب المصريين جميعا ، وهي المناسبة التي استردت فيها القوات المسلحة ورفعت علم مصر على أرض سيناء ، التي كانت محتلة وهي حرب العزة والكرامة والنصر لكل مواطن مصري.

وأضاف “ سالمان ” أن ذكرى العاشر من رمضان ، عظيمة في قلوب المصريين بعد أن نجحنا في إجلاء المغتصبين عن أراضينا، متوجها بالتهنئة للشعب المصري الذي كان بطلا في هذه المعركة بعدما كان خير سند للقوات المسلحة الباسلة حامية الوطن .

وأوضح عضو الشيوخ ، أن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بالقوات المسلحة ورجالها الذين توّجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بانتصارهم في العاشر من رمضان واسترداد بقعة غالية علينا جميعا.

ووجه النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ،جموع المصريين بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان " السادس من أكتوبر .