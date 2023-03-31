أخبار التكنولوجيا.. تويتر تقتل أهم ميزاتها خلال ساعات قليلة.. حيل تستهدف سرقة واختراق حسابات فيسبوك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة Meizu لصناعة الهواتف الصينية، عن سلسلة هواتفها الجديدة Meizu 20، كما كشفت عن أحدث نظام تشغيل محمول لها تحت اسم Flyme 10.

تعتزم شركة أوبو Oppo، إطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي Oppo Find N، والتي تأتي كمنافس أرخص تكلفة لهواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold.

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق أحدث إصدارات سلسلة "نارزو" في الهند، والذي من المتوقع أن ينطلق قريبا تحت اسم Realme Narzo N55.

واتساب WhatsApp، وهو عبارة عن نظام أساسي للمراسلة الفورية يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم، هو وسيلة ممتازة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والزملاء والعائلة، يحتوي التطبيق على العديد من الخيارات المتعلقة بالخصوصية التي يمكن استخدامها لحظر شخص ما، وإخفاء آخر ظهور على التطبيق، وغيرها المزيد.

بدأت شركة سامسونج Samsung، في فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الجديد Galaxy A54، والذي سيصل إلى أرفف المتاجر بسوق الولايات المتحدة بشكل رسمي يوم الخميس المقبل الموافق 6 أبريل.

قالت شركة تويتر Twitter، يوم السبت الماضي، إنها ستبدأ في إزالة ما تسمى بـ "علامات التحقق القديمة" من حسابات المستخدمين أول إبريل، وبدلا من ذلك سيتعين على أولئك الراغبين في الحصول على علامة التوثيق على منصة التواصل الاجتماعي، الحصول عليها من خلال خدمة الاشتراك المدفوعة Twitter Blue.

خد بالك من الفخ.. حيل خبيثة منتشرة لسرقة واختراق حسابات فيسبوك

استغل قراصنة الإنترنت، الشعبية المتزايدة لـ روبوت الدردشة ChatGPT التي يعمل بالذكاء الاصطناعي AI، لجذب ضحاياهم من أجل اختراق حسابات فيسبوك بحيلة خبيثة.