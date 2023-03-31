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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأداء قوي وتصميم شيك.. Meizu تكتسح الأسواق بهواتف للفئة المتوسطة

Meizu 20
Meizu 20

أعلنت شركة Meizu لصناعة الهواتف الصينية، عن سلسلة هواتفها الجديدة Meizu 20، كما كشفت عن أحدث نظام تشغيل محمول لها تحت اسم Flyme 10.

سعر ومواصفات Meizu 20 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الإصدار المتميز Meizu 20 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.81 بوصة وبدقة  1368 × 3192 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، مع تصميم مسطح الشكل مشابه لهواتف آيفون.

 

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ويحتوي هاتف Meizu 20 Pro على ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بمعالج قوى من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف Meizu 20 Pro بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريح سلكيا بقدرة 80 وات ولاسلكيا بقدرة 50 وات.

يأتي هاتف Meizu 20 Pro في 3 ألوان هي: الأسود والذهبي والفضي، ويبلغ سعر الإصدار الأساسي بسعة 12 + 128 جيجابايت حوالي 582 دولار أمريكي (أي ما يعادل 17970 جنيه مصري).

هاتف Meizu 20 Pro

سعر ومواصفات Meizu 20 Infinity

يتميز إصدار Meizu 20 Infinity بشاشة بقياس 6.79 بوصة، من نوع LTPO OLED, بدقة 1368 ×  3192 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتمتع هاتف Meizu 20 Infinity، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصل بعدسة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة  بدقة 12 ميجابكسل.

ويجلب هاتف Meizu 20 Infinity بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، مع شحن اسلكي بقدرة 65 وات وشحن لاسلكي 50 وات.

يتوفر هاتف Meizu 20 Infinity في 3 ألوان هي: الأخضر والفضي والأسود، مقابل سعر يبلغ حوالي 916 دولار أمريكي (أي ما يعادل 28290 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

هاتف Meizu 20 Infinity

سعر ومواصفات Meizu 20

ينطلق هاتف Meizu 20، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.55 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 ×  2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

ويقدم هاتف Meizu 20، كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر أساسي Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل، متصل بوحدة فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا إضافية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Meizu 20 على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 67 وات.

يأتي Meizu 20 بـ 3 ألوان هي: الأخضر والأصفر والوردي والأسود، بسعر يبدأ من 436 دولار (أي ما يعادل 13470 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 12 + 128 جيجابايت.

توفر جميع الهواتف الثلاثة ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية وكاميرات أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وتأتي جميع هواتف Meizu 20 الثلاثة مع مجموعة شرائح كوالكوم الحديثة Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة رام من نوع LPDDR5X وتخزين داخلى من نوع UFS 4.0.

هاتف Meizu 20
Meizu هواتف Meizu 20 Pro Meizu 20 Infinity سعر ومواصفات Meizu 20

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