لمحدودي الدخل.. موبايل أندرويد جديد يكتسح الأسواق بـ 2255 جنيها

طرحت شركة آيتل itel الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد itel A60 بالأسواق العالمية، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، والتي تتميز بدقة 720 × 1612 بكسل، تبلغ أبعادها 20: 9، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 120 هرتز.

سعر ومواصفات itel A60



ويتميز تصميم الهاتف، الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع "نانو"، بواجهة زجاجية وإطار جانبي من البلاستيك، فضلا عن ظهر بلاستيكي، ويدعم الهاتف اتصال شبكات الجيل الرابع (4G).



ويجري تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9832E، والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 28 نانومتر، ويأتي مقترنا مع أربعة أنوية من نوع Cortex-A53 ووحدة معالجة رسومات Mali-G820، ويعمل هاتف itel A60، بنظام التشغيل Android 12 إصدار Go.

itel A60

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويوفر الهاتف سعة تخزين مدمجة تبلغ 32 جيجابايت، يمكن تمديدها أيضاً حتى 128 جيجابايت عبر فتحة بطاقة "microSD".



ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في جزيرة الكاميرا، ووظيفة التعرف على الوجه لقفل الهاتف الذكي وفتحه، ويحتوي هاتف itel A60، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعي "آيتل " أن عمر البطارية يدوم حتي 8 ساعات من تصفح الويب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

itel A60

ويتميز الهاتف بمنفذ شحن microUSB، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، واتصال Bluetooth v5.1، ويتميز هاتف"آيتل " بكاميرا خلفية مزدوجة، مع مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 5 ميجابكسل.

وحددت شركة "آيتل " سعر هاتفها الجديد itel A60، بـ 73 دولارا (أي ما يعادل 2255 جنيه مصري)، ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان هي الأزرق والأخضر والأسود.