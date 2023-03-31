بدء إصلاح الهبوط الأرضي بكوبرى بنها على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية|صور

أعلنت محافظة القليوبية، عن بدء أعمال إصلاح كوبري بنها 3 على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بمنطقة أعلى كوبري الفحص ببنها، الذي شهد هبوطًا أرضيًا استدعى غلق الطريق وإجراء تحويلات للطريق الإقليمي والحر وطريق بنها المنصورة.



وكانت الإدارة العامة لمرور القليوبية قد أعلنت عمل تحويلات مرورية، بعد حدوث هبوط أرضي بإحدى بلاطات كوبري بنها 3 "كوبري الفحص" على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، واستمرار أعمال الإصلاح من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري لمدة 10 أيام.

وجاءت التحويلات المرورية على النحو التالي: تحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية أو المنوفية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي ومن ثم يسلك طريق شبرا بنها الحر للمتجه للقاهرة.

وحال لزم الأمر أن يسلك المسافر الطريق الزراعي يتجه اجباري لطريق الدائري الإقليمي ونزول نزلة بنها ثم الدخول لطريق مفارق المنصورة للعودة لمسار الطريق الزراعي، بعد منطقة الهبوط واستئناف الرحلة على الطريق الزراعي.



كان قد شهد كوبري ثالث بنها "كوبري الفحص القديم"، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في محافظة القليوبية، هبوطا أرضيا بإحدى بلاطات الكوبري، وهو ما دفع الإدارة العامة لمرور القليوبية لعمل تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من الإسكندرية للقاهرة، لحين الانتهاء من أعمال التصليح، وذلك لمدة 10 أيام.

وتم فرض كردون أمني من قبل مرور القليوبية، حيث تبين تم حدوث هبوط جزئي في بلاطة الكوبري بنها 3، وبناء عليه تم عمل المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح.



وأوضحت محافظة القليوبية أنه تم عمل التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور وذلك لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة، وتحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي، وذلك لمدة 10 أيام.

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