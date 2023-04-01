الزيادة السكانية آفة كل العصور.. هل تنجح الحكومة في مواجهتها

واجهت مصر عدداً من التحديات من ضمنها تحدي الزيادة السكانية الكبيرة ، كما أشارت أحدث توقعات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 سيتركز في ثمانية بلدان: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة.

وقد حذر ليو زينمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية أنظمة الصحة والتعليم أكثر صعوبة.

750 ألف نسمة في 180 يوماً

سجل عدد سكان مصر 2023، الخميس، زيادة جديدة، إذ وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما، وفقًا للساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان عدد سكان مصر 2023 سجل 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي، أي أن مقدار الزيادة في عدد سكان مصر التي سجلتها الساعة السكانية اليوم بلغ 750 ألف نسمة.

ووفقًا لبيان التعبئة والإحصاء سجلت مصر الربع مليون نسمة الأولى بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر من العام الماضي، أي خلال 56 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زاد عدد سكان مصر ربع مليون نسمة يوم 24 يناير من العام الجاري أي خلال 59 يومًا.

تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر، و جاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ 9.5 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023، أما في المركز العاشر الغربية بـ 5.4 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

الدكتور عادل عامر

زيادة يقابلها مشروعات تنموية

في هذا الصدد قال الدكتور عادل عامر الخــــبير الاقتصــــادي، إن الزيادة السكانية إذا لم يقابلــــها مشروعات تنموية تغطي حجم هذه الزيادة السكانية فبالتالي سوف تتآكل هذه التنمية حيث إن عمليات التنمية تفقد تأثيرها كلما زاد حجم السكان، حيث إن المواطن لن يشعر بأي تنمية تمر بمصر لأن الزيادة في حجم السكان تُدمر هذا الانجاز سنوياً

وأضاف الدكتور عادل عامر خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن أي مرحلة من مراحل التنمية يجب أن يقابلها عمليات لتنظيم النسل و توزيع جيد للكتل السكانية على المناطق الاقل سكاناً، لكي يشعر المواطن بآثار التنمية.

وأستكمل الخبير الاقتصادي أن مواجهة هذه الازمة تكمن في تنفيذ أمرين في غاية الأهمية ألا وهما؛ ما قامت به الدولة المصرية بالفعل من خلال الامتيازات المادية التي تم منحها للأسر التي تحافظ على انجاب ما لا يتجاوز الطفلين، وثانياً إعادة توزيع السكان على المحافظات الاقل سكاناً بحيث إن تدخل هذه المحافظات في حيز التنمية وبالتالي تغطي هذه الزيادة والاستفادة من العنصر البشري ، فضلاً عن نقلهم لمناطق الجمهورية الجديدة وإقامة المشروعات التنموية بها وتوفير كافة السبل مثل المرافق والمواصلات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022، "إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، كما أن الزيادة السكانية في مصر تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عاما، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج".