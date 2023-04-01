قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الهلال السوداني، التي تقام اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه في التاسعة مساء أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمام وسائل الإعلام، التي تم السماح لها بحضور 15 دقيقة وفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تنطلق فقرات المران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

مباراة الأهلي

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية، ويذاع اللقاء على قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة والمجانية.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد في الثامنة مساء الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

مباراة الأهلي

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

الأهلي والهلال السوداني

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.