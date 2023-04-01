عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الهلال السوداني، التي تقام اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

وخاض الفريق مرانه في التاسعة مساء أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمام وسائل الإعلام، التي تم السماح لها بحضور 15 دقيقة وفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي.

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تنطلق فقرات المران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

 

  مباراة الأهلي 

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية، ويذاع اللقاء على قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة والمجانية.

 

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد في الثامنة مساء الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

  مباراة الأهلي 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

الأهلي والهلال السوداني

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا مباراة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

موضوعات متعلقة

منتخب رفع الأثقال الباراليمبي يحضر منافسات دوري قصار القامة

بحضور عدلي القيعى.. انطلاق أكبر دورة لأكاديميات كرة القدم فى المرج

الأهلي يهزم هليوبوليس.. ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد

مقابل 10 ملايين جنيه.. الخطيب يجتمع لإنهاء أولى صفقات الأهلي في الصيف

تكريم رموز الرياضة فى نادي الصيد

حقيقة رحيل ديانج وتاو وسافيو عن الأهلي.. ومفاوضات موليكا

الأول خارج أوروبا | البارالمبية الدولية تحتفى بفوز مصر بتنظيم مؤتمر Vista

توهج من جديد.. الأهلي يستقر على تجديد عقد هذا اللاعب

ترشيحاتنا

العراق يشهد أولى العواصف الرملية هذا العام.. شاهد

فيديو نادر.. فؤاد المهندس يقدم برنامج الكاميرا الخفية عام 1985

نفحات رمضانية ممزوجة بجمال نسيم البحر .. حكاية مسجد الميناء الكبير بالغردقة

فتح عليهم النار.. محاكم المتهم بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية بعد قليل

الفئات المستفيدة وموعد الصرف| تفاصيل معاشات إبريل بالزيادة الجديدة

أخبار الفن : توفيق عبد الحميد يعلن موعد إعتزاله .. ويزو تكشف عن سر إنضامها لـ إكس لانس.. أسرار من حياة جومانا مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ