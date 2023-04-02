لعرض استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم في البرلمان اليوم

تناقش لجنة التعليم و البحث العلمي، بمجلس النواب، استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ غدا الاحد بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

و تناقش لجنة التضامن الاجتماعي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وينعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية.

وتناقش لجنة الثقافة و الاعلام طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان البيومي، بشأن الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتي تؤدي إلى انهيار الجمعية.

وتناقش لجنة السياحة و الطيران طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات تركى، بشأن غلق فندق شبرد بالقاهرة.