بعد حملات الأمن الأخيرة.. عقوبات رادعة لحائزي الألعاب النارية والبمب في رمضان

على مدار الأيام الماضية وخاصة مع بداية شهر رمضان مبارك، نشهد انتشار واسع للألعاب النارية والمفرقعات بكافة أنواعها من البمب والصواريخ.

ومن هذا المنطلق واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، حيث ضبطت حملة تموينية بمركز قوص جنوب قنا ، ٦٠٠ عبوة ألعاب نارية مجهولة المصدر، بنطاق دائرة المركز ، وتحرر عن ذلك محضر رقم ٥٤٤٣ جنح قوص.

جاء ذلك ضمن الحملات الرقابية التى تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، على الأسواق ومنافذ البيع ، برئاسة المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، بناءاً على توجيهات وزير التموين، و محافظ قنا، وهيئة الرقابة الإدارية بقنا.

وبلغ إجمالي المخالفات التى حررتها الحملات التى شنتها مديرية التموين، اليوم السبت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ٤٤ مخالفة متنوعة، تضمنت ضبط لحوم منتهية الصلاحية ومنتجات بدون فواتير.

عقوبة حيازة الألعاب النارية



نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.