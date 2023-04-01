عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عجز كبير بالجبهة الأمامية القتال..

الجيش الأوكراني يعلن عن حاجته لـ 8 ألوية من الجنود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش الأوكراني، أنه بحاجة إلى ثمانية ألوية من المجندين في أسرع وقت، وهو الحد الأدى المطلوب للسيطرة على هذا الخط الأمامي لجبهة الحرب، ونقلت صحيفة ألمانية، عن النائب الأوكراني ديفيد أراهاميا قوله: "نحن في حاجة ماسة لتلك الأعداد من الجنود لسد العجز بجبهة القتال الأمامية، والتي يبلغ طولها أكثر من ألف كيلومتر".

 

ووفقا لما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فمنذ بداية الحرب، ضمت صفوف الجيش الأوكراني مزيجًا من المجندين والجنود المتعاقدين والمرتزقة، وهو ما ذكره وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، حيث كان عدد الجيش الأوكراني حوالي 261000 رجل قبل بدء الحرب، لكنه الآن يبلغ حوالي 700000. 

 

ومنذ بداية الحرب ، لم يُسمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا بمغادرة البلاد، ولا يوجد سوى استثناءات قليلة، وعلى سبيل المثال للآباء غير المتزوجين أو غير القادرين على العمل، ومن بين ما يقرب من 100 ألف متطوع غادروا البلاد ، لم يعد 11.1% إلى أوكرانيا .

 

من ناحية أخرى، ووفقًا لأوكرانيا، فقد تلقت مؤخرًا أكثر من 35000 طلب للحصول على حارس هجوم جديد، ومنذ أسابيع، قاموا بحملات للمتطوعين من أجل شبكة من الألوية المقاتلة الجديدة على الملصقات في جميع أنحاء البلاد.

 

أوكرانيا روسيا الجبهة الأمامية الجيش الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة في شركة اتصالات شهيرة.. مدير سرق الأموال بمساعدة مسئول حكومي بالضرائب

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: مستحيل أن يأمر القرآن الأزواج بضرب زوجاتهم

الجيش الأوكراني يعلن عن حاجته لـ 8 ألوية من الجنود

جماهير الأهلي تزين مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة الهلال السوداني ..شاهد

اقتصاد الإمارات| تطورات خطة عمل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي 2023

عقد جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السوري

محافظ الجيزة: الدولة تعول على سواعد الشباب واستثمار طاقاتهم في تحقيق التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الخروب في البيت

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة.. اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن

الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية السوبيا بالفواكه

فيديو

فؤش وأنا زعلانين من رامز جلال .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل مقلبه قبل العرض

قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني.. تعرف عليها

نيللي كريم: قبلة هاني سلامة مش غلطة ومعنديش مانع أعمل مشهد حميمي

ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم السبت عقب قرار رفع الفائدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ