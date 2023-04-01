الجيش الأوكراني يعلن عن حاجته لـ 8 ألوية من الجنود

عجز كبير بالجبهة الأمامية القتال..

أعلن الجيش الأوكراني، أنه بحاجة إلى ثمانية ألوية من المجندين في أسرع وقت، وهو الحد الأدى المطلوب للسيطرة على هذا الخط الأمامي لجبهة الحرب، ونقلت صحيفة ألمانية، عن النائب الأوكراني ديفيد أراهاميا قوله: "نحن في حاجة ماسة لتلك الأعداد من الجنود لسد العجز بجبهة القتال الأمامية، والتي يبلغ طولها أكثر من ألف كيلومتر".

ووفقا لما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فمنذ بداية الحرب، ضمت صفوف الجيش الأوكراني مزيجًا من المجندين والجنود المتعاقدين والمرتزقة، وهو ما ذكره وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، حيث كان عدد الجيش الأوكراني حوالي 261000 رجل قبل بدء الحرب، لكنه الآن يبلغ حوالي 700000.

ومنذ بداية الحرب ، لم يُسمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا بمغادرة البلاد، ولا يوجد سوى استثناءات قليلة، وعلى سبيل المثال للآباء غير المتزوجين أو غير القادرين على العمل، ومن بين ما يقرب من 100 ألف متطوع غادروا البلاد ، لم يعد 11.1% إلى أوكرانيا .

من ناحية أخرى، ووفقًا لأوكرانيا، فقد تلقت مؤخرًا أكثر من 35000 طلب للحصول على حارس هجوم جديد، ومنذ أسابيع، قاموا بحملات للمتطوعين من أجل شبكة من الألوية المقاتلة الجديدة على الملصقات في جميع أنحاء البلاد.