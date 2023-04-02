من معاني القرآن .. تفسير رائع لدعاء سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء

فسر فضيلة الدكتور محمد داوود الآية الكريمة من سورة الشعراء"الَّذِي خَلَقَنِي فَهو يَهْدِينِ والَّذِي هو يُطْعِمُنِي ويَسْقِينِ وإذا مَرِضْتُ فَهو يَشْفِين والَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ والَّذِي أطْمَعُ أنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ "وذلك من خلال برنامج"من معاني القرآن"الذي يعرض على موقع صدى البلد عبر تطبيق فيسبوك.

وقال الدكتور محمد داوود،إن تكرار كلمة هو في الآية الكريمة إنما هو للتأكيد والتخصيص لله وحده وحين قال عز وجل:"والَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ"لم تأتي كلمة "هو"هنا،والحكمة هنا لأن كل الأمور السابقة قد تجري على يد بشر فقد يجري الشفاء على يد طبيب بإذن الله أو الإطعام على يد رجل كريم.

وأضاف داوود،أن الله سبحانه وتعالى بين في آياته أنه هو المطعم والشافي الحقيقي هو الله ولم يقل هو عند الموت لأنه لا يتطرق ذهن أي إنسان وإنما علمه عند المولى عز وجل فقط ولذلك قال بعدها:"والَّذِي أطْمَعُ أنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ"ثم"رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"،وأوضح أن كلمة "حُكْمًا"في الآية جاءت بمعنى الحِكمة في إدارة الأمور أثناء نشر الدعوة إلى الله.