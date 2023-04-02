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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انطلاق التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل وزارة الشباب والرياضة

تنطلق غدا الإثنين بمحافظة مطروح التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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ويتم إيقاد شعلة التصفيات الداخلية للألعاب من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشباب والرياضة بمطروح، إيذانا بانطلاق فعاليات التصفيات الداخلية في إطار الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ٢٧ أبريل حتى ٢ مايو القادم.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن التصفيات الداخلية تضم عدد الألعاب المشاركة في ختام الأولمبياد وهي ١٢ لعبة فردية وجماعية وعدد المشاركين على مستوى المحافظة ١٧٢٦٠ لاعبا مشاركا تم تسجيلهم، وعدد الفرق في مختلف الألعاب ٢٢٠١ فريق في مختلف الألعاب وتبدأ التصفيات علي مستوى إدارات الشباب والرياضة وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية ثم على مستوى المحافظة للوصول للفرق الممثلة للمحافظة في نهائيات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية نهاية الشهر الجاري.

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