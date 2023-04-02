عضو بمجلس إدارة الأهلي: متفائل بعودة الجماهير إلى المدرجات

وجه محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر للمسئولين بعد نجاح تجربة الحضور الجماهيري بأعداد كبيرة خلال مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.



قال محمد سراج الدين، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حرصنا على تشكيل لجنة خاصة بالمباريات، من أجل تنظيم كل ما يخص الجمهور، وتلك اللجنة برئاسة العامري فاروق، التي تعمل كفريق واحد، ودائما ما نسعى من خلال تلك اللجنة، إلى حل مشاكل الجمهور، وقمنا باتصالات مع جميع الجهات المعنية المسئولة".



وأضاف: "أوجه الشكر لمسؤولي الدولة لم يتأخر أحد علينا، ونتمنى أن نبني على تجربة مباراة الأهلي والهلال على مستوى الحضور الجماهيري".



واختتم: "بعد المباراة متفائل بالطبع بالحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والهلال والتزام الجمهور، وستكون البداية لعودة الجمهور".