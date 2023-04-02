مات صائما وحيدا.. وفاة أشهر صانع جريد في الغربية ودفنه بمقابر الصدقة| صور

شهدت مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة مسن عمره بلغ 94 سنة وأشهر صانع جريد صائما عقب تعرضه لوعكه صحية مفاجئة أودت بحياته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية خلال فترة صيام أيام شهر رمضان المبارك بعدما تم إنقاذه من خطر التشرد بعدما تركه أبنائه وحيدا في العراء .



وشيع العشرات من الأهالي جثمان العجوز المسن وحيدا دون وجود أنيسا من أقاربه عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير "الحصاوي" ودفنه بمقابر الصدقة الجارية بوسط المدينة المشار إليها.

وكانت مديرية التضامن بمحافظة الغربية أعلنت عن نجاح فريق التدخل السريع في إنقاذ حياة عجوز مسن بالتنسيق مع مديرة إدارة كفر الزيات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية المصطفى بكفر الزيات.

جاء ذلك تنفيذآ لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

كانت معلومات وردت إلي الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق و رضا شاهين عضو الفريق و عابد ادارة الحوكمة بالمحافظة بالعثور علي عجوز مسن بنطاق شارع المرور بجوار مسجد الهدى بمدينة كفر الزيات .

كما تبين مشاركة بعض فاعلي الخير بخدمته ورعايته مما جعله بعيدا عن الأعين وعن عمليات المسح التى يقوم بها الفريق بصفة دورية.

كما انتقل فريق التدخل السريع الى مقر الحالة واصطحابها وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازم للحالة .

وأفادت التقارير بأن الحالة ليس بها أمراض معدية، وما تعانيه هو تقدم السن وهو يحتاج الى رعاية طبية وتغذية جيدة وتم نقل الحالة إلى المستشفى .

جدير بالذكر ان المواطن ش ع ر ا من مواليد 1932/2/27 ويحمل بطاقة الرقم القومى 23202272300517 وهو ليس له أى أقارب وكان من أمهر صانعى الجريد التى تشتهر به قرية شبرا النملة القريبة من كفر الزيات ولكن تقدم السن منعه من العمل وأجلسه وفقد زوجته ولم ينجب أبناء.

FB_IMG_1680113146767

FB_IMG_1680113143697

FB_IMG_1680113209363

FB_IMG_1680113211858

FB_IMG_1680113214162