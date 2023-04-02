ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

تعرضت البلاد خلال الأيام الماضية إلى موجة صقيع شديدة، جعلت المواطن يرصد بشكل جديد، ويتابع أخبار هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، ونعرض لكم من خلال هذا الموضوع حالة الطقس اليوم الأحد مقارنة بالأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، 2 أبريل 2023، مؤكدة أن هناك ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر بيانها الرسمي، إن حالة الطقس في مصر اليوم، تكون دافئة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد، باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية للحرارة العظمى، أما الصغرى تسجل 15 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأحد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتمت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ستشهد نشاطاً للرياح، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأحد

متى تنتهي موجة الصقيع؟

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس هذا وهو الأسبوع الأخير من برمهات 1739 والأسبوع الثاني من ربيع 2023.

وأوضح أن فصل الربيع معروف بفصل التقلبات الجوية وخاصة فى درجات الحرارة، حيث يكون هناك موجات حارة يعقبها موجات باردة كما تزيد التذبذبات الحرارية بين الليل والنهار وبين الأيام.

وأضاف "فهيم" في بيان صحفي له، أن النصف الأول من فصل الربيع يتسم ببعض سمات فصل الشتاء.

وأوضح فهيم، أن أهم ملامح طقس الأسبوع، أن يبدأ الأسبوع بطقس مائل للبرودة ليلاً دافئ نهاراً على كافة الانحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشار فهيم، إلي أنه بداية من اليوم الأحد يحدث ارتفاع في درجات الحرارة بقيم ما بين 5 – 8 ° درجات مئوية ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي (مائل للبرودة ليلاً – مائل للحرارة نهاراً) على كافة الأنحاء، وتنعدم فرص تساقط الأمطار.

وتوقع فهيم، أن تظهر الشبورة المائية صباحاً ما بين خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، كما تنشط الرياح في صورة هبات متقطعة وعلى مناطق متفرقة، لذلك يلزم أن يكون ري القمح – المتأخر – بحساب ومتابعة لجدول التوقيتات الآمنة للري.