عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأحد

تعرضت البلاد خلال الأيام الماضية إلى موجة صقيع شديدة، جعلت المواطن يرصد بشكل جديد، ويتابع أخبار هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، ونعرض لكم من خلال هذا الموضوع حالة الطقس اليوم الأحد مقارنة بالأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم، صقيع وأمطار وشبورة على هذه المناطقالجمعة 24/فبراير/2023 - 07:03 ص حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل
حالة الطقس اليوم الأحد 

حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، 2 أبريل 2023، مؤكدة أن هناك ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر بيانها الرسمي، إن حالة الطقس في مصر اليوم، تكون دافئة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد، باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية للحرارة العظمى، أما الصغرى تسجل 15 درجة مئوية.

موجات حارة يعقبها هبات باردة.. ماذا يحدث في حالة الطقس خلال الأسبوع؟

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بكافة أنحاء الجمهورية |فيديو

 حالة الطقس اليوم الأحد 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتمت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ستشهد نشاطاً للرياح، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

بارد ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 مارس - الأسبوع
حالة الطقس اليوم الأحد 

متى تنتهي موجة الصقيع؟

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس هذا وهو الأسبوع الأخير من برمهات 1739 والأسبوع الثاني من ربيع 2023. 

وأوضح أن فصل الربيع معروف بفصل التقلبات الجوية وخاصة فى درجات الحرارة، حيث يكون هناك موجات حارة يعقبها موجات باردة كما تزيد التذبذبات الحرارية بين الليل والنهار وبين الأيام.

وأضاف "فهيم" في بيان صحفي له، أن النصف الأول من فصل الربيع يتسم ببعض سمات فصل الشتاء.

وأوضح فهيم، أن أهم ملامح طقس الأسبوع، أن يبدأ الأسبوع بطقس مائل للبرودة ليلاً دافئ نهاراً على كافة الانحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشار فهيم، إلي أنه بداية من اليوم الأحد يحدث ارتفاع في درجات الحرارة بقيم ما بين 5 – 8 ° درجات مئوية ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي (مائل للبرودة ليلاً – مائل للحرارة نهاراً) على كافة الأنحاء، وتنعدم فرص تساقط الأمطار.

أخبار الطقس المغلوطة تضر الاقتصاد القومي المصري.. إيه الحكاية وما العقوبة المنتظرة؟

تقلبات حادة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

وتوقع فهيم، أن تظهر الشبورة المائية صباحاً ما بين خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، كما تنشط الرياح في صورة هبات متقطعة وعلى مناطق متفرقة، لذلك يلزم أن يكون ري القمح – المتأخر – بحساب ومتابعة لجدول التوقيتات الآمنة للري.

حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاحد الطقس اليوم الأحد الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية لارصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

مفاجأة للمصريين| سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

هشجع الأهلي.. نجم الزمالك يعلن تغيير انتمائه بعد ثلاثية القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

في تقرير مفصل .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة |شاهد

الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة.. فيديو

الأرصاد العراقية تحذر من عواصف ترابية عاتية

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2-4-2023

طلاب صفوف النقل يبدأون امتحاناتهم الشهرية في المدارس اليوم

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

أستاذ مناهج الجامعات التكنولوجية: ساعدت على رفع مستوى خريجي التعليم الفني

تحصين من القرآن والسُنة لمنع الوسوسة وحفظ الإيمان .. يغفله الكثيرون

أقلهم رامي ربيعة.. حسن المستكاوي يقيم أداء لاعبي الأهلي أمام الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ