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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكرتونة بـ 87 جنيها.. تراجع جديد فى أسعار البيض اليوم الأحد

صدى البلد

شهدت أسعار البيض تراجعا خلال الفترة الأخيرة وذلك عقب ارتفاعات لمستويات مرتفعة خلال الأسابيع السابقة لهذا الهبوط ارتفاع أسعار الأعلاف حسبما يري بعض خبراء صناعة الدواجن ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض يوما بعد يوم.

حيث انخفضت كرتونة البيض الأبيض حوالى 32 جنيهًا،  حيث أصبح سعرها بالأسواق 87 جنيها اليوم الأحد ، بعدما كان سعرها 112 جنيها منذ أسابيع قليلة. 

وانخفضت كرتونة البيض البلدي 23 جنيهًا، وكذلك انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر خلال أسابيع قليلة .

 

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رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

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الكرتونة نزلت لـ85 جنيهًا| مفاجأة فى أسعار البيض اليوم الأربعاء

أسعار البيض بالأسواق 

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر 90 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 103 جنيهات بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 80 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 112 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.

أسعار البيض بمعارض “أهلا رمضان” 

تصل كرتونة البيض الأبيض إلى 90 جنيها بمعارض “أهلا رمضان”، أما كرتونة البيض الأحمر فتتراوح ما بين 95 و97 جنيها بالمعارض.
 

البيض بوزارة الزراعة 

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء.
 

ويرصد موقع "صدى البلد" أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق
 

- تراجعت الأسعار إلى قلة الطلب على الدواجن والبيض خلال شهر رمضان مما أدى لزيادة المعروض من الدواجن والبيض.

- الإفراجات الجمركية، حيث تم الإفراج عن جميع مدخلات الأعلاف بكميات كبيرة،  وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي.

- إخراج دورة إنتاج جديدة من البيض والدواجن من المزارع
 

- ضخ مزيد من المعروض من الدواجن البرازيلية المجمدة مما أدي إلي زيادة المعروض.

-  ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الطقس خلال الفترة الحالية مما يؤدى إلي قلة الأعداد فى هلاك الدواجن.

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