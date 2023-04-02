بلجيكي يتخلص من حياته بسبب الروبوت ليزا .. تفاصيل

بعد 45 يوماً من الدردشة مع روبوت الذكاء الاصطناعي قرر شخص بلجيكي إنهاء حياته بعدما أصبح الروبوت كاتما لأسراره وهناك تقارير افادت بأن البرنامج يشجع الرجل على التضحيه بنفسه لإنقاذ الكوكب.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا وضح تعليق زوجة المنتحر ان زوجها كان مدمناً على البرامج مثل المخدرات وفي محادثتهما الأخيرة صرح زوجها ببرنامج الدردشة بأنه يفكر في الانتحار لترد عليه ليزا الروبوت؛ أنه اذا اردت ان تموت فلماذا لم تفعل ذلك عاجلا؛

وأكد التقرير أن الزوجه ألقت اللوم على الروبوت الدردشة في وفاة زوجها فيما اوضح مؤسس المنصة لوسائل الاعلام انه من الآن فصاعدا سيرسل تحذيرا عبر البرامج إلى الاشخاص الذين لديهم افكار انتحارية حتى لا تتكرر هذه المأساة.