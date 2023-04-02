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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تسمعها الحيوانات

كشف علمي مذهل.. النباتات تصدر أصواتا عند تعرضها للإجهاد أو العطش

صدى البلد

اكتشفت دراسة جديدة أن النباتات المجهدة أوالعطشى التي لم ترو لأيام أو التي قطعت جذورها تصدر أصواتا والأغرب أن الحيوانات يمكن لها أن تسمع تلك الأصوات.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن بحثا  نشر في مجلة cell العلمية، أن النباتات عندما توضع في موقف عصيب تصدر اصواتا تشبه اصوات فرقعة او نقرات ونبته واحدة مجهدة أعطت حوالي 50 نقرة في الساعة عكس النباتات غير المجهدة التي تصدر أصواتا أقل.

 وأكد التقرير أن العديد من النباتات كالذرة والقمح تصدر أصواتا عندما تتعرض للتوتر والحيوانات يمكنها سماع هذه الأصوات، لذلك هناك احتمال حدوث الكثير من التفاعلات الصوتية.

النباتات دراسة جديدة القمح الحيوانات العطش

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