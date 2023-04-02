ملوك القارة .. تعرف على الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح فريق الأهلي في استعادة ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



​وحسم الأهلي تأهله إلى الدور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني .



وتأهل إلي ربع النهائي كل من الأهلي وشبية القبائل الجزائري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويجري «كاف» قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية ستقام يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 في القاهرة على أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف، وسيتم بث القرعة مباشرة على منصات CAF الرقمية وكذلك على القنوات التلفزيونية.