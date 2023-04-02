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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. محامي المريخ يفجر مفاجأة بشأن خطأ تبديلات الترجي

نادي المريخ السوداني
نادي المريخ السوداني

سلط نصر الدين عزام المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني الضوء على واقعة خسارة نادي روما فى كأس إيطاليا بعد خطأ فى التغييرات، لافتا إلي أن الفريق السوداني يمكنه الاستفادة منها.

 

قال مصر الدين عزام محامي نادي المريخ السوداني عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
صدر قرار في حالة مماثلة بخسارة نادي روما الإيطالي في كأس إيطاليا ٢٠٢١ بعد خطأ في عدد التبديلات، وعليه إذا صدر قرار بخسارة نادي الترجي التونسي للمباراة لإشراك لاعب بالمخالفة للوائح بعد انتهاء ٣ توقفات للتبديل يصبح عدد نقاط نادي المريخ ٨ نقاط والترجي ٧ نقاط قبل نتائج الجولة الأخير.

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محامي المريخ يكشف واقعة تبديلات الترجي 

كان نصر عزام، محامي نادي المريخ السوداني، كشف عن مفاجأة مدوية قد تتسبب في الإطاحة بفريق الترجي التونسي خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم ضمان التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

 

وكتب نصر عزام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مشاركة أحمد رفعت مع نادي فيوتشر في بطولة أفريقيا تكون قانونية في حالة تم إعادة تسجيل اللاعب في قائمة النادي الأفريقية وهو ما يمكن أن تتأكد منه لجنة الانضباط من نظام التسجيل بالاتحاد الأفريقي".


وأضاف:" متوقع لجنة الانضباط تصدر قرارا  في قانونية مشاركة أحمد رفعت وأيضا قضية مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي بعد انتهاء الجولة الأخيرة، بعد تقديمنا شكوى لصالح نادي المريخ التي يمكن أن يكون لها تأثير على صعوده في حالة اعتماد فوزه بالمباراة ووفقا لنتائج الجولة الأخيرة.
 

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المريخ يشكو الترجي إلى الكاف 

ووفقا لتقارير الصحف السودانية فإن نادي المريخ السوداني تقدم بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، باحتساب نتيجة مباراة الترجي في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، لصالحه بسبب إجراء الفريق التونسي 5 تغييرات في 4 توقفات وهو مخالف للقانون، وكلف نصر عزام بمتابعة الشكوى.

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