محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الطرق وإعادة الشئ لاصله بشوارع الثغر

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الطرق وإعادة الشئ لأصله وترميم الشوارع المتهالكة استجابة لشكاوى المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وفي هذا الصدد ، تابع حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال الرصف بشارع السفن وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول أعمال الرصف بتقاطع ش محمد نجيب مع جمال عبد الناصر بعد ان تم الانتهاء من مشروع تجديد شبكات الصرف الصحي بدءا من محطة صرف رقم 6 إلي شارع محمد نجيب.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالاستمرار في رفع كفاءة جميع الطرق الأكثر احتياجا وترميم الشوارع المتهالكة بشوارع الثغر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.