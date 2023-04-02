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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انتشاره بالأسواق مبكرا.. 5 علامات تدل على نضج فاكهة البطيخ

صدى البلد

نفي حسين عبدالرحمن ابوصدام  نقيب الفلاحين الشائعات التي تتكرر  باستمرار  في نفس الوقت من كل عام حول سلامة البطيخ مؤكدا ان ثمار البطيخ  في الاسواق امنه وصحيه 100% ، لافتا إلي أن محصول البطيخ المصري يمتاز بجوده عاليه وان ظهور البطيخ في وقت مبكر يرجع الي التبكير في مواعيد زراعته

وأضاف ابوصدام ان بعض مزارعي البطيخ يزرعون البطيخ تحت الإنفاق البلاستيكية في وقت مبكر عمدا ليوافق حصاده شهر رمضان المبارك لبيعه بأسعار مرتفعه

 

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وأشار الي ان بعض زراعات البطيخ نضجت مبكرا نظرا لاعتدال المناخ وارتفاع درجات الحرارة هذه الايام  وكذا يستعجل بعض المزارعين حصاد البطيخ قبل تمام نضجه للاستفاده من اسعاره العاليه هذه الايام مما زاد المعروض منه مبكرا قبل مواعيده المتعارف عليها.

 

زراعة البطيخ

 

ونوه عبدالرحمن إلي أن مساحات زراعة البطيخ  هذا الموسم  زادت عن الموسم الماضي بعد المكاسب الكبيره التي حققها مزارعوه العام الماضي حيث تصل المساحه المنزرعه من البطيخ هذا الموسم  الي 90 الف  فدان  تقريبا كما نتوقع انتاجيه عاليه من البطيخ هذا الموسم نظرا لزراعة تقاوي بطيخ معتمده  ذات انتاجيه عاليه تصل الي 15 طن للفدان احيانا  

وتابع عبدالرحمن أن مصر تكتفي ذاتيا من البطيخ  وصدرنا نحو  10 آلاف طن من البطيخ العام الماضي فائض عن الحاجه المحليه

وأكد أبوصدام أن البطيخ موجود في الاسواق طوال ايام العام تقريبا  بفضل طرق الزراعه الحديثه كالزراعه تحت الإنفاق البلاستيكية ويزرع   البطيخ بشكل اساسي  في شهري أغسطس وسبتمبر في محافظات الوجه القبلي  كما يزرع في بعض المحافظات في شهر ديسمبر ويناير بنظام الزراعه البعلي (في خنادق ويعتمد ريه علي المياه الجوفيه) كما يزرع في محافظة الوادي الجديد  في شهر فبراير  ومارس ويزرع في بعض المحافظات في شهري مايو ويونيو..ويتم زراعة البطيخ عن طريق البذور مباشره واحيانا بطريقة الشتلات ويزرع بالطريقه المسقاوي أو البعلي  لينضج في خلال ثلاثة أو اربعة اشهر من وقت زراعته

ولفت إلي أن اهم علامات نضج البطيخة هي بروز عروق علي سطح الثمره لبعض الانواع  وكتامة البقعه الصفراء(مكان تلامس الثمره بالارض) وسماع صوت مكتوم عند الطرق علي الثمره وان تكون وزن الثمره مناسبا لحجمها ، مطالبا المواطنين بغسل ثمار البطيخ جيدا قبل تقطيعها وغسل الايدي جيدا تفاديا لتلوث لب البطيخة حال أن تكون سطح الثمره عليه بقايا مبيدات زراعيه مع شراء البطيخة السليمه الخاليه من الخدوش أو الثقوب الغائره صلبة القشره الخارجية ذات الاحجام العاديه والألوان المعروفه.

البطيخ الزراعة الشائعات الأنفاق البطيخ والخوخ

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