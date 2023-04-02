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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم.. "حب بلدك" ندوة بكلية الآداب

ا.د طارق عبد الوهاب
ا.د طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم  الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ، و برئاسة الدكتور  هاني أبو العلا بعنوان حب بلدك بحضور الدكتور  أحمد أبو ريه وكيل الكليه للدراسات العليا والدكتورة هناء صبري مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين وذلك اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بقاعة المؤتمرات بالكلية.

حاضر خلال الندوة الدكتورة أمينة بيومي الأستاذ المتفرغ بقسم علم الاجتماع بالكلية والدكتورة هدي عبد الرحمن أستاذ علم الأخلاق بقسم الفلسفة بالكلية.

وتحدث الدكتور طارق عبد الوهاب حول أهمية تجديد مفهوم الولاء والانتماء للوطن ، فبناء الأوطان لا يكون إلا من خلال الإنتماء والتضحية من أجله.

وأوضح  أن الأديان والرسالات السماويه حثت علي حب الاوطان والذود عنه حيث أنه من يموت مدافعا عن أرضه فهو شهيد ، وأشاد  بتنظيم مثل هذه الندوات التي تسهم في بناء عقول الشباب وتنمية وعيهم تجاه وطنهم.

من جانبه أكد الدكتور هاني أبو العلا أن المرحلة الراهنة تحتاج للاصطفاف والتكاتف خلف وطننا والتصدي للأزمة الراهنة حتي نعبرها بسلام ،موضحا أن العالم كله يمر بفتره عصيبة نتيجة التغيرات الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلي أن الشعب المصري معروف بحبه لوطنه ودائما ما يضرب اروع المثل في الذود عنه .

وتناولت الدكتورة أمينة بيومي الحديث حول التغيرات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي أثرت بشكل كبير على أفكار الشباب وعقولهم ،واوضحت أن الشباب المصري في حاجه إلي الدعم وتنمية المهارات والأفكار وتعزيز الثقة بالذات ليمتلك القدرة على تفنيد الشائعات والحد منها .

وأشارت إلي أن الإحصاءات أكدت أن فكرة الانتماء تتمثل في الانتماء الديني في المقام الأول ثم الأسرة والوطن .

وأشارت الدكتورة هدي عبد الرحمن إلي مفهوم المواطنة بوصفها إعلاء لقيمة ومصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية ويسهم مفهوم المواطنة إلي تعزيز الانتماء والتصدي لمظاهر العنف والتفكك والإرهاب والشعور بالاغتراب.

ووجهت الشباب بتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم وتزويد معارفهم ومهاراتهم والتفاعل مع احداثه والمشاركة الإيجابية .

ودعت إلي ضرورة دعم قيم المساواة والعدالة والتكافل والاستحقاق والاحترام لقوانين الدولة .

 

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