السعودية.. مبادرة هامة من المسجد النبوي بشأن تقديم خدمات الحج لكبار السن

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي في السعودية، اليم الأحد، عن مبارة بعنوان "كيف أخدمك" والتي تستهدف تقديم خدمات متنوعة لكبار السن والأطفال التائبين.

وتهدف مباردة "كيف أخدمك" تقديم خدمة كبار السن والأطفال التائبين، وتوصيل كبار السن والإرشاد، كما تقدم خدمة طلب الإسعاف، والمساعدة في الحجز للعمرة والصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك.

وتعمل على المساعدةَ في الإرشاد للمفقودات، والمساعدة في استخدام الهاتف، وخدمة الاستفسار عن الحج والعمرة، وخدمة طلب الحصول على المصاحف.

ويأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي إلى توفير جميع سبل الراحة للزوار والمصلين؛ ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وراحة.

وتم تدشين المبادرة بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية صالح بن عيد العوفي.