الدور علي الإعدادية ... وزارة التربية والتعليم تستعد لتطوير مناهج جديدة وإضافة لغات اجنبية جديدة ابرزها الصينية

خبير تعليم: المناهج أهم عناصر المنظومة التعليمية وحظي بالنصيب الأكبر من التطوير

خبير تعليم: اضافات لغات اجنبية جديدة في المرحلة الأعدادية بداية للانفتاح على تدريس كافة اللغات الهامة في سوق العمل

اولياء الأمور: نتمنى التركيز علي دراسة اللغات المطلوبة في سوق العمل بشكل كبير

تسعي وزارة التربية والتعليم، دائما علي التجديد في مناهجها لتطوير العملية التعليمية داخل مدارس الجمهورية لخلق جيل جديد من الطلاب قادر علي مواجهة متغيرات العصر ويكون مطلع دائماً علي كل ما هو جديد وذلك لتعظيم الإستفادة القصوى من أبناؤنا في المستقبل وحتي نتماشى مع التقدم التكنولوجي الهائل أو التطوير في نظم المعلومات.

تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

وستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم جهودها لتطوير المناهج التعليمية فبعد أن انتهت الوزارة من تطوير مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتحديث مناهج الصف السادس الابتدائي، وتطوير بعض مناهج صفوف النقل الأخرى، تستعد الوزارة للبدء في تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أهم بنود خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ، التي تم وضعها في إطار التحول من المحور 1.0 (EDU 1.0) لتطوير التعليم إلى المحور 2.0 (EDU 2.0) الذي يتضمن تدعيم تعليم لغة أجنبية ثانية في مراحل التعليم المدرسي .

و أكدت علي أن خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية سوف تتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، حيث يتاح للطلاب الإختيار بين عدة لغات، وسوف تدخل هذه الإصلاحات التعليمية حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2024 / 2025.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من بين اللغات التي سوف تكون متاحة لطلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية في ظل التطوير ، اللغة الفرنسية - اللغة الإيطالية - اللغة الألمانية - اللغة الصينية.

جدير بالذكر أنه كان تم تداول انباء حول تدريس اللغة الروسية في المدارس كلغة ثانية ، إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية لم تصدر بيانا رسميا بنفي أو اثبات ذلك حتى هذه اللحظة ، ومازالت الانباء المتداولة منسوبة فقط لوزارة التعليم الروسية .

من جانبه أكد الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة شمس، أن عنصر المناهح من أهم عناصر المنظومة التعليمية والذي حظي بالنصيب الأكبر من التطوير وبشكل تدريجي من رياض الأطفال وحتي مناهج الصفيين الخامس والسادس الابتدائي وسيشمل التطوير المرحلة الإعدادية.

واشار شحاته، إلي أن المناهج القديمة أصبحت لا تتماشى مع التقدم التكنولوجي الهائل أو التطوير في نظم المعلومات،أن مصر سبقت كثير من بلدان العالم فى فى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى التعليم مثل إستخدام التابلت المدرسي وبنك المعرفة والتقدير التراكمى والإهتمام بالمراحل الأولى من التعليم، مشيرآ إلي أن التعليم هو القاطرة التي سوف تنهض بنا وتقود التقدم في أي دولة.

وأكد خبير المناهج علي ضرورة إجراء حوار مجتمعى موسع حول تطوير وتحديث مناهج المرحلة الإعدادية يشارك فيه أساتذة كليات التربية وخبراء المناهج والاستماع لإولياء الأمور، كي نتلاشي أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.

ويعد تدريس إضافة لغات أجنبية جديدة تدرس كلغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية من أهم ملامح خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وقالت الدكتورة سامية خضر أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن تدريس اللغات يعمل على توسيع آفاق الطلاب وتأسيس أجيال من الطلاب، يتقنون اللغات بشكل جيد، حتى يمكنهم الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف في جميع المجالات مستقبلا.

واضافت خضر، أن إجراء تطوير مناهج المرحلة الإعداية وإضافة لغات جديدة يعد جزءا من استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم وتعزيز جودته،ودراسة اللغات يمثل قفزة في المسيرة التعليمية وبداية للانفتاح على تدريس كافة اللغات الأجنبية المهمة بالنسبة لسوق العمل.

والفت الخبيرة التربوية إلي أن الهدف الأساسي من إضافة لغات اجنبية جديدة هو تشكيل فكر عالمي لدى الطلاب منذ الصغر وانفتاحهم على الثقافات الأخرى، إضافة إلى تأهيلهم أكثر بالمهارات المطلوبة لدى سوق العمل.

وعلي جانب آخر قالت هبه سعيد ولي أمر طالب أن بالتاكيد فإن دراسة اللغات في العصر الحالي أصبح ضرورة وأن مع متطلبات العصر اصبح الإكتفاءة باللغة واحدة لا يمكن بل أنه يجب أن يكون لدي الشخص حصيلة لغوية من عدة لغات.

بينما ترى رضا عبد الفتاح ولي أمر طالب، أن الثقافة اللغوية أمر في غاية الأهمية وأن يجب أن نلتفت إلي لغات الشعوب والأمم الأكثر تقدم لأن سوق العمل أصبح يطلب المتحديثن والعارفين بتلك اللغات بصورة كبيرة.

وقال وائل سعيد ولي أمر طالب، انه خيرآ فعلت وزارة التربية والتعليم في فكرة إتاحة اللغة الصينية كلغة ثانية تدرس داخل المدارس حيث أن الصين هي صاحبة الزعامة في الإقتصاد في الوقت الحالي وكبرى الشركات العالمية يتم تصنيع منتجاتها في الصين لذلك يجب علي ابناءنا معرفة تلك اللغة ودراستها، واتمني أن نبدأ في إدخال لغات أخرى للدول المتقدمة صناعيا حتي نعد اولادنا لسوق العمل منذ السن الصغير.