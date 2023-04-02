عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخترق مستخدمي Gmail .. احذف هذه الرسالة فورا

تطبيق Gmail
تطبيق Gmail

حذرت تقارير من أن هناك مجموعة من الهاكرز تستهدف مستخدمي تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail من خلال إرسال رسالة تحمل روابط ضارة وعند فتحها والدخول عليها يمكنها سرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين ومن بينها الحسابات البنكية الخاصة بهم. 

ووفقًا لتقرير صادر عن Bleeping Computer فإن هناك مجموعة من الهاكرز تسمى Kimsuky تقوم بإرسال رسالة عبر تطبيق Gmail وتحث المستخدمين على فتح الرسالة التي تحتوي على أحد الامتدادات الخاصة بـ Gmail وتثبيتها على هواتفهم. 

ويبدأ الهجوم برسالة بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي تحث الضحايا المحتملين على تثبيت امتداد Chrome “كروم” المعروف باسم AF ، والذي يمكن تثبيته أيضًا في متصفح مايكروسوفت إيدج و Brave والمتصفحات الأخرى المستندة إلى Chromium. 

وبمجرد التثبيت ، يبدأ AF على الفور في سرقة محتويات رسائل البريد الإلكتروني من حساب Gmail الخاص بالمستخدمين. 

وحسب التقرير تعمل مجموعة الهاكرز على “التصيد الاحتيالي التي تستهدف شخصًا معينًا أو مجموعة معينة ، وغالبًا ما تتضمن معلومات معروفة بأنها تهم الهدف، مثل البيانات الشخصية الحساسة أو المستندات المالية”.   

وما أن يتم الاستيلاء على حساب Gmail الخاص بالمستخدم بواسطة AF ، تستخدم Kimsuky ميزة مزامنة الويب للهاتف في Google Play لتثبيت التطبيقات من جهاز الكمبيوتر على هواتف الضحايا لإصابتها ببرامج ضارة من أندرويد. 

ويسمح هذا للهاكرز بإسقاط الملفات أو إنشائها أو حذفها أو سرقتها بالإضافة إلى استرداد جهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين وإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية وتشغيل الكاميرا . 

 

ما الذي يمكن فعله لمنع حدوث ذلك؟ 

 

وينصح الخبراء بالقيام بالآتي لمنع الوقوع في مثل هذه الرسائل : 
1) يجب عدم النقر فوق أي بريد إلكتروني مشبوه، وإذا فتحت بريدًا إلكترونيًا للتصيد عن طريق الخطأ ، فلا تنقر على أي روابط مضمنة في البريد الإلكتروني. 

 

2) كما يجب عدم تنزيل أي ملحقات يتم إرسالها إليك في رسالة بريد إلكتروني، وإذا كنت تريد تنزيل إضافة جديدة ، فيجب أن تبحث عنها في قسم المزيد من الأدوات في Chrome “كروم”  ضمن الإضافات.


3) أن يكون لديك دائمًا برنامج مكافحة فيروسات مثبت على جميع أجهزتك، وستحميك برامج مكافحة الفيروسات من النقر فوق الروابط الضارة بطريق الخطأ وستزيل أي برامج ضارة من أجهزتك.

 

4) تحقق دائمًا من عدم وجود تطبيقات مشبوهة تم تنزيلها على هاتفك ، واحذفها على الفور إذا رأيتها ، ثم قم بفحص برنامج مكافحة الفيروسات عبر هاتفك للتأكد من إزالة أي برامج ضارة. 

 

5) تأكد من تنزيل التطبيقات من متجر Google Play فقط التي تمت مراجعتها ومنحها تقييمات جيدة. 

Gmail تطبيق Gmail رسائل البريد الإلكتروني الهاكرز التصيد الاحتيالي سرقة البيانات سرقة الحسابات البنكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

أنت من أي محافظة.. اعرف معنى اللوحات المعدنية للسيارات

ترشيحاتنا

بيراميدز يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية على حساب فيوتشر

مطالبات بإضافة الزوجة المعاقة.. تعرف على حالات الجمع بين معاشين

أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن عودة سوريا للجامعة العربية

من لم يصل صلاة التراويح اليوم.. الإفتاء: لديك فرصة إلى هذا الوقت

أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للسعودية

نقابة الصحفيين تمنح فرصة أخيرة للاشتراك في مشروع العلاج حتى 13 أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعدوه.. صورة لبائع كفيف وأولاده على الرصيف تهز السوشيال ميديا

أشهر صواني رمضان.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية الأصلية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي بعد الفطار مباشرة؟

مطعم فاروق.. تعرف على قصة أشهر مكان خيري في شهر رمضان..تفاصيل مدهشة

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ