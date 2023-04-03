أحمد موسى عن مسابقة مليونير صدى البلد: الأسئلة سهلة وبسيطة.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الاشتراك في مسابقة مليونير صدى البلد؛ للفوز بجائزة مليون جنيه نقدًا؛ من خلال الاتصال تليفونيًا، أو إرسال رسائل نصية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أسئلة المسابقة سهلة وبسيطة؛ وفي متناول الجميع ولمن يريد الوصول لمليونير صدى البلد عليه الاتصال على الرقم 2324، أو إرسال رسائل نصية.

وتابع أحمد موسى، مساء أمس الأحد، أنه يتم التنويه يوميًا على المسابقة التي سيتم تسليمها باليد لمشاهد أو مشاهدة يوم 26 رمضان، على الهواء مباشرة؛ لصاحب الحظ والنصيب.

