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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس الفلسطينية.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدينة نابلس الفلسطينية، وسط إطلاق صافرات الإنذار بالمدينة.

وكان التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعا الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي للتصدي للتصريحات الإقصائية والعنصرية التي صدرت أخيرًا عن بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وقال العاهل الأردني في لقاءه: “واجبنا وواجب كل مسلم ردع التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وأضاف: “نحن معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات التي أمامكم”، بحسب ما ذكرت وكالة عمون.
 

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