تفاصيل إيجابية عينة منشطات شريف إكرامي

جاءت عينة المنشطات الخاصة بـ شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، إيجابية، والتي سحبت منه بعد مباراة فريقه ضد إسكو كارا التوجولي، في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

ويشار إلى أن شريف إكرامي رفض سحب عينة ثانية منه، لحين عقد جلسة استماع معه لتوضيح الأمور، حيث كشف أنه كان يتناول دواء للتخسيس به مواد منشطة.

جلسة استماع لـ شريف إكرامي

وسيتم عقد جلسة استماع مع شريف إكرامي الأيام المقبلة، وعلى إثرها تعلن العقوبة المقررة على حارس بيراميدز.

كان شريف إكرامي قد خرج من حسابات الجهاز الفني لبيراميدز خلال الفترة الماضية، نهائيا حتى أنه يعتمد على أحمد دعدور إذا غاب أحمد الشناوي الحارس الأول.

وفاز بيراميدز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.