أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية: الصوب الزراعية سبب رئيسي في انخفاض أسعار الخضراوات

قال الدكتور هشام الحريري أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بزراعة جامعة عين شمس ، إن الفدان في الصوب يعطى 4 أضعاف العائد من الزراعة على أراضى مكشوفة، وهذا يعود على المزارع بشكل مباشر والمستهلك أيضا خاصة من ناحية أسعار السلع الراعية ، موضحا أن الصوب الزراعية تسببت في انخفاض سعر المحاصيل الزراعية قائلا" أن الصوب الزراعية سبب رئيسي في انفخاص المحاصيل الزراعية بمصر .

وأكد الدكتور هشام الحريري، أن التغيرات المناخية تسببت في تعديل الخريطة الصنفية ومواقيت لافتا أن في مصر لدينا اكتفاء ذاتيّ ببعض المحصايل ونقوم بتصدير الفائض إلى الخارج.

وأوضح الحريري ، أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في إنتاج وتصدير الموالح ،مؤكداً أن مصر تخطو خطوات كبيرة في طريق مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأضاف الأستاذ بكلية الزراعة ، إن مصر هي المصدر الأول للفراولة المجمدة في جميع أنحاء العالم ،لافتاً إلى أن بعض المحافظات تشتهر بزراعة محصول الفراولة وهي القليوبية والشرقية والبحيرة، ليتم تصديرها لعدد كبير من دول العالم التى تطلب المحصول المصرى نظرا لجودته العالية

وأوضح أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية ،أنه عند شراء الخضروات ، لابد من التأكد من عدم احتوائها على أجزاء بنفسجية أو غيرها من الألوان غير المعروفة ”.

وأكد الدكتور هشام الحريري ، أن المحاصيل التي تحتوي علي أجزاء بنفسجية تعد من أخطر العلامات الغريبة التي تظهر في الخضروات هي ظهور بقعة أو العديد من البقع باللون البنفسجي، لافتا إلى أن تلك العلامات تشير إلى أنها تحتوي على مواد خطيرة وسامة يجب الامتناع عن تناولها.