بعد انتشار البطيخ والخوخ..أستاذ بزراعة عين شمس يكشف أسباب تواجدها في غير موعدها

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الصوب الزراعية تعد إحدى أهم التقنيات الزراعية الحديثة التي نجحت في توفير ظروف نمو مناسبة، وحماية المحاصيل من تقلبات الطقس والآفات، مؤكدا أن الصوب الزراعية ساعدت بشكل كبير على إنتاج أنواع مختلفة من الفاكهة والخضراوات بوفرة، و في غير مواسمها .

وأضاف عميد كلية زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن الكلية لديها العديد من الصوب في مزارع الكلية المختلفة سوء خارج الكلية أو بداخلها لافتا أن الصوب آمنة للغاية وهي عبارة عن خيم مصنعة من مواد شفافة تنفذ منها أشعة الشمس، تزرع بداخلها النباتات في درجات حرارة ورطوبة يمكن تنظيمها، لتوفير مناخ دافئ بغرض زراعة أنواع من النباتات التي تحتاج إلى مثل هذا المناخ.

وأوضح الدكتور أحمد جلال ، أن الصوب الزراعية متعددة الأشكال ومصنوعة من الهياكل الخشبية، وهي بسيطة وغير مكلفة، أما الأنواع التي تجهز أغطيتها من مادة البلاستيك، فهي الأرخص والأشهر تجارياً، وترتفع إنتاجيتها من الخضراوات والزهور، وتجهز بمعدات بسيطة للفرز والتدفئة والإضاءة يمكن التحكم بها آلياً.

وأشار جلال، إلى أنه مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الماضية، جلعت مصر لديها عدد كبير من الصوب الزراعية يعنى زراعة المحاصيل الزراعية في غير موسمها .

يذكر أن قبل موعدها بشهرين، ظهرت فاكهة البطيخ والخوخ بكميات كبيرة وانتشرت بالأسواق، ما أثار تساؤلات المواطنين حول حقيقة انتشاره.