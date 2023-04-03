الشعب الجمهوري يفتتح الدورة الرمضانية لكرة القدم بإبشواي بالفيوم ويكرم الأمهات المثاليات

انطلقت الدورة الرياضية الرمضانية لكرة القدم بأمانة مركز ابشواي بحزب الشعب الجمهوري بالفيوم بملعب مركز شباب ،كما تم تكريم الحاصلين على بطولات دولية ومحلية في ألعاب القوى بالإضافة إلى تكريم عدد من الأمهات المثاليات ، بحضور أ. مراد العمدة أمين الحزب بالمحافظة وأ. مجدى طه جاب الله وأ. حماده الحنبولى والعمده خليل والى من قيادات الحزب وأعضاء هيئة المكتب والأمناء المساعدين ،وأمناء المراكز والمهندس جمال أبو الغيط أمين مركز ابشواي، وهشام جاب الله أمين الشباب وأعضاء هيئة المكتب بأمانة المركز.

أقيم حفل الافتتاح والتكريم بملعب مركز شباب ابشواى وتضمن عروضا رياضية وفنية وثقافية بمشاركة فرق رياضية لألعاب القوى وفريق كورال قصر ثقافة الفيوم.

وأكد المهندس جمال أبو الغيط أمين مركز ابشواي أن الدورة الرمضانية لكرة القدم انطلقت بمشاركة 18 فريقاً من مختلف قرى المركز بنظام المجموعات وسيتم منح مكافآت مالية للمركز الأول والثاني بالإضافة إلي جائزة أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل هداف.

وأوضح أنه تم تكريم 11 أم مثالية من أبناء المركز والذي وقع عليهن الاختيار طبقاً لشروط ومعايير المسابقة والتى تم الإعلان عنها مسبقاً، بالإضافة إلي تكريم 6 لاعبين من الحاصلين على بطولة افريقيا والجمهورية في ألعاب القوى، وتكريم 70 آخرين من الحاصلين على بطولات محلية.

وفي ختام الحفل قام أ. مراد العمده أمين الحزب بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب والأمناء المساعدين وأمين مركز ابشواي بتكريم الأمهات المثاليات والشباب والفتيات الحاصلين علي البطولات الرياضية في ألعاب القوى ،ومنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية ومادية .

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