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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحمي المال وتنميه.. مفتي الجمهورية يوضح فضل الزكاة والصدقة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن فضل الزكاة والصدقة، مؤكدا أن الزكاة تحمي المال وتنميه وتحافظ عليه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة.

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وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر".

وأشار المفتي إلى أن الشرع حث على التبرعات ورغَّب في الهدايا والصلات والصدقات، حتى يتمَّ الاكتفاء المجتمعي وتوفير صور الدعم والعون في الأزمات؛ تحقيقًا للتوجيه النبوي بأن يكون المؤمنون جميعًا كالجسدِ الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له باقي الأعضاء بالسهر والحُمَّى.

وأوضح أن ثمرة الصدقة تعود إلى المتصدق بدورها، عن طريق دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وحركة السوق، وذلك لب نظرية التشغيل التي نادى بها كبار الاقتصاديين لإعادة دوران عجلة الاقتصاد بعد الكساد الكبير، وهو كذلك ثمرة نظرية الزكاة في الإسلام، عن طريق تزويد الفقراء والمحتاجين بالصدقات بما يخلق لديهم القدرة على الاستهلاك ومن ثم تشغيل عجلة الإنتاج.
 

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام فضل الزكاة الرسول صلى الله عليه وسلم شوقي علام شوقي علام مفتي الجمهورية

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