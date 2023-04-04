قبل مثوله أمام القضاء.. دفاع ترامب: القضية سخيفة واضطهاد سياسي

يأمل الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يتم مثوله أمام محكمة في نيويورك بطريقة فعالة ومعيارية وستنتهي في غضون نصف ساعة، وفقا لما قاله محاميه جو تاكوبينا لـ وكالة سبوتنيك.



وفي الأسبوع الماضي، صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم تتعلق بتورطه المزعوم في مدفوعات مالية صامتة والتستر اللاحق على علاقة مزعومة مع نجمة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز.



فيما ينفي الرئيس الأمريكي السابق هذه المزاعم والعلاقة مع الجنسية مع دانيلز، وقد وصف القضية بأنها “مطاردة الساحرات”. كما يزعم



وقال أحد المحامين من فريق ترامب أنه “في بعض النواحي ، يجب أن يكون الأمر مجرد محاكمة عادية في 100 سنتر ستريت ، وهو ، كما تعلم ، نذهب إلى هناك ، ونعالج ، ونلتقي بالقاضي ، ونقول غير مذنب ، ونضع جدولاً زمنيًا ونغادر. هذا كيف يجب أن يكون. من الواضح أنه سيكون مختلفًا غدًا. لدينا خدمة سرية معنية ، كما تعلمون ، القضايا الأمنية التي لا تكون موجودة في العادة”



واضاف المحامي إنه لا يعرف ما سيكون عليه الحال، 'باستثناء جو يشبه السيرك'، لكن نأمل أن يتم جزء المحاكمة بطريقة فعالة ومعيارية ، وآمل أن ننتهي عند هذا الحد ، كما تعلمون ، في غضون نصف ساعة.'

وتابع محامي ترامب، قبل توجيه الاتهام يوم الثلاثاء، أنه من غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب أثناء استدعائه ، لكن سيتم إجراء صورة وجهية وإجراءات تشغيل عادية أخرى.

وقال يوم الاثنين 'لن تكون هناك أي قيود على يديه .. الخدمة السرية تحرسه'

واضاف إنه ليس على علم بعد بالعدد الدقيق للتهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق ، لكنه ليس قلقًا للغاية لأنهم جميعًا ينبعون من نفس الادعاء.



ويعتقد المحامي أن القضية 'سخيفة ، من نواح كثيرة' ، ووصف القضية بأنها 'اضطهاد سياسي'.