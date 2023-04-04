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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بعد تحذير الباحث الهولندي.. ظاهرة فلكية مثيرة تحدث يوم الخميس 6 أبريل

صدى البلد

عاد الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس لبث الهلع وإثارة الخوف وإحداث بلبلة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشر فجر يوم الأحد تغريدة للهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، ينبئ فيها بوقوع زلزال يوم الخميس القادم 6 أبريل، بسبب هندسة الكواكب. 

وكتب فرانك: "هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ24 ساعة القادمة، على الأرجح منخفضة إلى متوسطة 6 درجات. والمناطق المرشحة تشمل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى".

جاء ذلك عقب الزلازل التي شهدتها عدة مناطق حول العالم خلال الأيام الماضية، منها الضعيف ومنها القوي، وتحديداً في الفترة ما بين 27 و30 من مارس، وهي الأنشطة التي حذر منها مسبقاً من خلال فيديو آخر، معللاً تنبؤاته بهندسة الكواكب الحرجة واصطفاف الكواكب مع الكرة الأرضية، ومع تكرار الزلازل، سواء القوي منها أو الضعيف، ربط أشخاص عدة ما يحدث من أنشطة زلزالية على الأرض بتوقعات الخبير الهولندي المتتالية، والتي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه تنبأ بكثير من تلك الهزات الأرضية قبل وقوعها.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: “إننا نشهد يوم الخميس القادم الموافق 6 أبريل، بالفعل ظاهرة فلكية جديدة، حيث نكون على ميعاد مع وصول القمر إلى مرحلة البدر (بدر شهر رمضان) أو كما يعرف باسم القمر الوردي نسبة إلى أوائل الأزهار التي تزهر في أوائل الربيع في ذلك الوقت”.

القمر الوردي يضيء سماء مصر من الإثنين إلي الجمعة

وأضاف تادرس أن بالفعل هناك بعض الدراسات التي تحاول إثبات وجود علاقة بين الجذب القمري واحتمالية حدوث الزلازل، إلا أن نسبة الاحتمالات التي تؤيدها هذه الدراسات لا يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق، ولذلك فليس القمر سواء كان في وقت المحاق أو البدر سببا رئيسيا في حدوث الزلازل، وهناك أسباب رئيسية أخرى لحدوث الزلازل، وهي بالتأكيد تأتي من داخل الأرض وليس من خارجها.

وأكد أستاذ الفلك أن هناك بعض الناس يحاولون ربط الزلازل الأخيرة بالكواكب، ما جعل الناس يتوجسون من اقترانات الكواكب، مشيرا إلى أن إسناد ما يحدث من زلازل أو أي كوارث طبيعية إلى اصطفاف الكواكب أو أي من الظواهر الفلكية الأخرى هو من أمور التنجيم، ولا يظهر في علم الفلك ما يربط بين الزلازل وحركة الكواكب، إذا تكرر حدوث عدد من الزلازل وقت اصطفاف الكواكب، فذلك لا يعني أنها السبب الرئيسي لحدوث الزلازل.

ولفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى  أن قمر شهر أبريل المكتمل يعرف باسم القمر الوردي عند القبائل الأمريكية ويعرف أيضا باسم القمر الزهري أو الوردي أو قمر العشب، دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام.

القمر ظاهرة فلكية الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس SSGEOS زلزال

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