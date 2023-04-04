السويد تعتقل 5 أشخاص للاشتباه في تنفيذ هجمات ردا على حرق المصحف

أعلن جهاز الأمن الداخلي السويدي اليوم /الثلاثاء/ إن خمسة أشخاص اعتقلوا "للاشتباه في المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية"، موضحا أن القضية تتعلق بحرق المصحف الشريف في يناير الماضي في ستوكهولم.

وقالت نائبة رئيس وحدة مكافحة "الإرهاب" في جهاز الأمن السويدي الداخلي سوزانا تريهورنينج -في بيان- إن اعتقالات اليوم جاءت بعد "عمل استخباري وتحقيقات مكثفة" بعد الاحتجاجات التي كانت موجهة إلى السويد فيما يتعلق بحرق نسخة من المصحف في يناير.



وأشارت إلى أن المشتبه بهم كانوا في "مرحلة تخطيط" لهجوم إرهابي ردا على إحراق المصحف، لكنهم لم يفكروا في تنفيذ هجوم وشيك.



كان المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان قد أضرم النار في نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير الماضي، وأثار ذلك غضب ملايين المسلمين حول العالم وأثار احتجاجات.



